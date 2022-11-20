Стол ALATRI 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE / BLACK

12 оценок

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Стол ALATRI 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE / BLACK

4.8
62 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стол ALATRI с глянцевой керамической столешницей "под мрамор"
Описание модели:
раскладывается по бокам столешницы, две вставки по 30 см;
керамическая столешница "под мрамор" глянцевая, толщина столешницы 11 мм;
основание стола - металл, цвет - черный;
Упакован в 3 коробки

Высота (см) 76
Ширина (см) 80
Длина (см) 120
Количество мест 3
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Длина max (см) 180
Расстояние между ножек по длине стола (см) 95
Вес брутто (кг) 93
Объем (м3) 0,226
Материал столешницы Керамика/ стекло
Цвет столешницы Черный мрамор
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
По раскладке Раскладной
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Вес93 кг
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Глубина1800 мм
  • Объём упаковки0.226 м3

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