Стол Алера
15 390 ₽
белая столешница, белое основание
Объем упаковки, м3: 0,093
Масса упаковки: 17,54
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