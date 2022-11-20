Стол Алера

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Стол Алера

4.6
15 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

белая столешница, белое основание

Объем упаковки, м3: 0,093

Масса упаковки: 17,54

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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