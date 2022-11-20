Стол Alezio 160, Темно-серый мрамор матовый/ итальянская керамика черная

12 оценок

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Стол Alezio 160, Темно-серый мрамор матовый/ итальянская керамика черная

4.2
99 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2

Вес брутто: 130

Объем: 0,5

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Основные характеристики

  • Цветчерный, серый
  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1600/2400 мм
  • Материал столешницыкерамика, стекло
  • Материал подстольяметалл

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