Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1060 мм
- Длина1500/1940 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки51 кг
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