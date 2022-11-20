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Стол Аликанте раскладной - фото 1

Стол Аликанте раскладной

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1060 мм
  • Длина1500/1940 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки51 кг

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