Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Норридж
Стол Шамбли
Стол Лофт Нево
Стол обеденный Кослан мини
Конфигурация складных столов №3
Стол Гранада ЛДСП
Стол Премьер 6
Стол Оскар 1
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди