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Стол Alpe - фото 1

Стол Alpe

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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