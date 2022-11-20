Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 76.6 кг
Объем: 0.33
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стул Патрик 20мм
Чехол 08 белый
Стол Лидер 11
Чехол 50
Чехол 60
Скатерть Лён
Салфетки Габардин
Салфетки Жаккард
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Бристоль 120
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Секция стульев 02
Стул Изо
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Чехол 08 металлик
Салфетки Лён
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Полукресло Самбука
Стол Равенна квадратный
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, синий деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Порше белый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 Н
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Марс
Стул Самба с пюпитром
Стул Стандарт +
Стул Форум
Стол Eames, барный
Стул барный Акрилик голубой
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол пластиковый Ice
Стол пластиковый Ice 3
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стол Лофт 13
Стул Bertoia полубарный черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк красный патина
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул-кресло Paganel
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул обеденный Шанель прозрачный
Скатерть ARS
Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
Скатерть Panama Dolce
Салфетки Deco
Салфетки Сатен
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Диван Эридан
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Мишель
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 52
Стеллаж 68
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Ланетт
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул Kongsberg, голубой
Стол круглый Olden
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Loyared
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Модуль GRAND 1-местный прямой
Обеденная группа Мюнхен 6
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
Обеденная группа Лофт 4
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Даллас охра
Стул барный Тиесто белый
Скатерть Madrid жаккард
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Стол Салют №2
Стол пластиковый плетеный Riva темный
Диван Milen
Кресло Lamo
Стол Альт
Стол Алекс 2
Стеллаж Зоест
Стул СТ-29
Стул СТ-02
Диван большой Джайпур
Дорожка для стола, габардин
Дорожка для стола, мати
Стул Такер, зеленый деревянный
Диван Portofino 2-х местный
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол Clyde бетон/белый