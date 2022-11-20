Стол Alta 120, бежевое глянцевое стекло

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Стол Alta 120, бежевое глянцевое стекло

4.6
41 600 ₽
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Стол Лофт, Оникс/ Черный
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Стол Лофт, Оникс/ Черный

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 76.6 кг

Объем: 0.33

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.3 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес77 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
9

Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Диван ЭриданНастоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
5

Диван Эридан

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стеллаж 52Настоящее фото товара Стеллаж 52, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
9

Стеллаж 52

Стеллаж 68Настоящее фото товара Стеллаж 68, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
12

Стеллаж 68

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Стул Kongsberg, голубойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
135Хит

Стул Kongsberg, голубой

Настоящее фото товара Стол круглый Olden, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
5

Стол круглый Olden

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лаймНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

В наличии 11 шт.
Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

В наличии 8 шт.
Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Стул барный Тиесто белый

В наличии 31 шт.
Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Настоящее фото товара Стол Салют №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стол Салют №2

Стол пластиковый плетеный Riva темныйНастоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Стол пластиковый плетеный Riva темный

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Диван Milen

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Стеллаж ЗоестНастоящее фото товара Стеллаж Зоест, произведённого компанией ChiedoCover
59 900
6

Стеллаж Зоест

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Настоящее фото товара Стул СТ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-02

Настоящее фото товара Диван большой Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от126 465
Оптовая цена
13

Диван большой Джайпур

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Дорожка для стола, матиНастоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от420
14

Дорожка для стола, мати

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Полукресло Шарри коричневый велюр AmoreНастоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89017
15 390 ₽
7

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Dino