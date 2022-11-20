Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 76.6 кг
Объем: 0.33
Стол Лидер 4
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 62
Чехол 18
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Салфетки Журавинка
Салфетки Ричард
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Борно
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Вертекс 20мм Лайт
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Изо
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Чехол 09
Салфетки Мати
Салфетки Лён
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Кантри
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Бабел, черный с черной вставкой
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Валенсия, бархат, бордовый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти бежевый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер бежевый
Стул Лофт-12 НМ
Стул Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11
Кресло Балун Лайт
Стол Eames, барный
Стол Лофт-12, D900мм
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная СМ-3 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стол Лофт 13
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Изо Т плюс
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул обеденный Шанель коричневый
Скатерть Deco
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стул Лофт Эрфурт
Салфетки Сатен
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Царица Востока
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 46
Стеллаж 60
Стеллаж 66
Стеллаж 71
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Кричев
Стол обеденный Курган
Столик Ларнед эффект битое стекло
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Журавинка серые
Ковролин Blitz
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Чехол 01 белый бархат
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стул Kongsberg, голубой
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Скатерть Demina габардин
Скатерть Breakfast in paris габардин
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Loyared
Диван Veil 2-х местный
Стул Бар /МРД
Деревянный табурет Клио
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Чикаго малый
Стол обеденный Тампа
Стул барный Премьер молочный
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Скатерть Vigo жаккард
Барный стул крутящийся 5078 черный
Стул Модена люкс хром
Стол Цезарь круглый
Стол Альт
Стол Алекс 6
Стол Алекс 7
Стол Цезарь
Стеллаж Услар
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотниками
Стол Accent бетон/белый
Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
Стул Невада, экокожа, серый
Стул Zig Zag желтый