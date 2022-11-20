Стол Alta 120, бежевый/ каппучино, глазурованное стекло

12 оценок

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Стол Alta 120, бежевый/ каппучино, глазурованное стекло

4.6
43 300 ₽
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Стол Alta 120, бежевое глянцевое стекло
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Стол Alta 120, бежевое глянцевое стекло

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 76.6 кг

Объем: 0.33

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.3 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес77 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 450
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул обеденный Шанель коричневый

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Стеллаж Лофт 30, разборныйНастоящее фото товара Стеллаж Лофт 30, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
14

Стеллаж Лофт 30, разборный

Настоящее фото товара Стул Лофт Эрфурт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
11

Стул Лофт Эрфурт

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стеллаж 46Настоящее фото товара Стеллаж 46, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
15

Стеллаж 46

Настоящее фото товара Стеллаж 60, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
5

Стеллаж 60

Настоящее фото товара Стеллаж 66, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
15

Стеллаж 66

Настоящее фото товара Стеллаж 71, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
11

Стеллаж 71

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Стол обеденный КурганНастоящее фото товара Стол обеденный Курган, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
9

Стол обеденный Курган

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Чехол 01 белый бархатНастоящее фото товара Чехол 01 белый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от570
5

Чехол 01 белый бархат

Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Стул Kongsberg, голубойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
135Хит

Стул Kongsberg, голубой

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Диван Veil 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена
14

Диван Veil 2-х местный

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽
8

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

В наличии 27 шт.
Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

В наличии 8 шт.
Стол обеденный Чикаго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Чикаго малый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

В наличии 19 шт.
Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Настоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 5078 черный

Стул Модена люкс хромНастоящее фото товара Стул Модена люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул Модена люкс хром

Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
9

Стол Цезарь круглый

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Стеллаж УсларНастоящее фото товара Стеллаж Услар, произведённого компанией ChiedoCover
70 500
12

Стеллаж Услар

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49026
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотниками

В наличии 41 шт.
Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Полукресло Лилия, желто-бирюзовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
16

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Невада, экокожа, серый

В наличии 2 шт.
Стул Zig Zag желтыйНастоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag желтый