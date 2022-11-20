Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 76.4 кг
Объем: 0.33
Стол Лидер 1
Чехол 02
Чехол 04
Чехол 15
Скатерть Хельга
Салфетки Габардин
Салфетки Жаккард
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Изо
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кантри
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер красный
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Кресло Изо G
Стул Форум
Кресло Балун Лайт
Стул-кресло Виктория
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Подстолье прозрачное Ice
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стеллаж 03
Стеллаж 04
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Стеллаж 18
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стеллаж 32
Стул Лофт Круз барный
Стул Лофт Грац барный
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Чехол 37 из плотного спандекса
Салфетки Сатен
Диван офисный Царица Востока
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж для разделения комнаты 41
Стеллаж 47
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Куртра орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Скатерть Ла-Плата
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Стол Освальд, 120х80
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Стол Hortus Gut
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Pryanosti габардин
Конференц кресло Форум-CH
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Скатерть Tropikal рогожка
Скатерть Limoni саржа
Диван Asgard 2-х местный
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Сервировочный столик Siesta
Стул Бар 2 /МРД
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Тампа
Стол обеденный Атланта
Стул барный Премьер альпийский белый
Скатерть ART
Скатерть Madrid жаккард
Скатерть Rioja жаккард
Барный стул 1018 кремовый
Стул Тиро софт
Стол Салют №2
Стол Антила, 1200x750
Кресло Lamo
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 6
Стол Алекс 7
Стол Дези классический
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Глазго малый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Стул Диана сине-зеленый ножки велюр
Стул Невада, экокожа, серый
Стул Zig Zag аквамарин
Стул пластиковый Bit, тортора
Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный
Стул Атлас М
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стул стальной Ваолет, серый
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Стул пластиковый Bloom, черный
Стул пластиковый Bloom, красный