Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

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Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

4.6
43 300 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 76.4 кг

Объем: 0.33

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.3 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес77 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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Стул Лофт Круз барный

Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
5

Стул Лофт Грац барный

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Настоящее фото товара Чехол 37 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
11

Чехол 37 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стеллаж для разделения комнаты 41Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 41, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
14

Стеллаж для разделения комнаты 41

Настоящее фото товара Стеллаж 47, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
9

Стеллаж 47

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
15

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон

В наличии 1 шт.
Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 26 шт.
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 350
15

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной

Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Стол Hortus Gut

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
8

Сервировочный столик Siesta

Стул Бар 2 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 2 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
7

Стул Бар 2 /МРД

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

В наличии 11 шт.
Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

В наличии 19 шт.
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 29 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Барный стул 1018 кремовыйНастоящее фото товара Барный стул 1018 кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 кремовый

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Настоящее фото товара Стол Салют №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стол Салют №2

Настоящее фото товара Стол Антила, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Стол Антила, 1200x750

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

В наличии 83 шт.
Полукресло Лилия, серо-розовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
6

Полукресло Лилия, серо-розовый

Стул Диана сине-зеленый ножки велюрНастоящее фото товара Стул Диана сине-зеленый ножки велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Диана сине-зеленый ножки велюр

В наличии 53 шт.
Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Невада, экокожа, серый

В наличии 2 шт.
Стул Zig Zag аквамаринНастоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag аквамарин

Стул пластиковый Bit, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bit, тортора

Стул пластиковый Blitz, прозрачный красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный

Стул Атлас МНастоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
6

Стул Атлас М

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
12

Стул стальной Ваолет, бежевый

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
9

Стул стальной Ваолет, серый

Стул пластиковый Bloom, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, бежевый

В наличии 3 шт.
Стул пластиковый Bloom, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, черный

Стул пластиковый Bloom, красный Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, красный