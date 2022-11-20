Стол Alta 140, белый/ белое глазурованное стекло

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Alta 140, белый/ белое глазурованное стекло

4.7
43 450 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло
Следующий Стол круглый Hydra D100
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 80.6 кг

Объем: 0.36

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объём упаковки1.5 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес81 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от590
15

Чехол 37

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 44

Чехол 62Настоящее фото товара Чехол 62, произведённого компанией ChiedoCover
от390
15

Чехол 62

Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от640
5

Чехол 07

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
6

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
9

Стул Вертекс 20мм

Салфетки ГабардинНастоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от110
134Хит

Салфетки Габардин

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
81Хит

Стол Лидер 1, уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
7

Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
80Хит

Стол Лидер 3, уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Стул Дания 25мм, гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
6

Стул Дания 25мм, гладкий каркас

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Раунд 20мм с широким сиденьемНастоящее фото товара Раунд 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
12

Раунд 20мм с широким сиденьем

Стул Азия 20мм - бронза, коричневыйНастоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09012
2 350 ₽
7

Стул Азия 20мм - бронза, коричневый

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Патрик 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
8

Патрик 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1256

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1250ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Подстолье алюминиевое 1250ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
8

Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 300 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Бостон 20ммНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
7

Стул Бостон 20мм

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 750
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
11

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
93

Стол Лидер 9, белый

Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
133Хит

Стул Наполеон Белый, деревянный

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49012
8 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Такер, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
9

Стул Такер, белый деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Такер полубарный, синий деревянный

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Стул Лион, велюр кремовыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Лион, велюр кремовый

В наличии 100 шт.
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стул Консек барный, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, белый

Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Кресло Балун PLZ-2Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Кресло Балун PLZ-2

Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стул уличный Фотон тёмныйНастоящее фото товара Стул уличный Фотон тёмный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Стул уличный Фотон тёмный

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Хавьер 180Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
10

Стол складной Хавьер 180

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Диван Лофт 21Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
от72 490
Оптовая цена
14

Диван Лофт 21

Настоящее фото товара Табурет Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
5

Табурет Эконом

Стеллаж 09Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
78 900
8

Стеллаж 09

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул обеденный Шанель коричневый

Дорожка ARSНастоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от440
14

Дорожка ARS

Стеллаж 23Настоящее фото товара Стеллаж 23, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
9

Стеллаж 23

Настоящее фото товара Стул Ариста, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
11

Стул Ариста

Настоящее фото товара Стул Halmar K227, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
12

Стул Halmar K227, светло-серый

Настоящее фото товара Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена
14

Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
13

Скатерть Saten

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Настоящее фото товара Салфетки Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от210
10

Салфетки Микрофибра

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Настоящее фото товара Стеллаж 49, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стеллаж 49

Настоящее фото товара Стеллаж со столешницей 58, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
10

Стеллаж со столешницей 58

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59017
3 090 ₽
10

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

В наличии 50 шт.
Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от190
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 350
15

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

Настоящее фото товара Стол круглый Ostby красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
5

Стол круглый Ostby красный

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Стул Бар 1 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 1 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
13

Стул Бар 1 /ПР

Настоящее фото товара Кресло Торонто, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
8

Кресло Торонто

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

В наличии 11 шт.
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99040
37 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Барный стул крутящийся черный/ коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся черный/ коричневый

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
от77 490
Оптовая цена
15

Диван G20

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от71 390
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Стеллаж БорхенНастоящее фото товара Стеллаж Борхен, произведённого компанией ChiedoCover
68 500
15

Стеллаж Борхен

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 18 шт.
Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

В наличии 100 шт.
Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
3 2906
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Стул Zig Zag желтыйНастоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag желтый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Кресло пластиковое Bella, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Bella, оранжевый

Кресло пластиковое Indiana, кофеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое Indiana, кофе

Стул пластиковый Bit, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bit, антрацит

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

Стул Атлас деревянныйНастоящее фото товара Стул Атлас деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
5

Стул Атлас деревянный

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый