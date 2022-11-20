Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 80.6 кг
Объем: 0.36
Стол Лидер 2
Чехол 37
Чехол 44
Чехол 62
Чехол 07
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Вертекс 20мм
Салфетки Габардин
Стул Азия 20мм
Стул Борно
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стол Бристоль 120
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Кантри, без подушки
Стул Бостон 20мм
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул Лион, велюр кремовый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Слинг барный, черный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Стул Сильвия
Стул Стандарт
Кресло Балун PLZ-2
Стул Дублин винный
Секция многоместная Кортес
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 120
Стол складной Хавьер 180
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Chic бургунди
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Luberon с патиной
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Диван Лофт 21
Табурет Эконом
Стеллаж 09
Стул Изо Т
Стул обеденный Шанель черный
Стул обеденный Шанель коричневый
Дорожка ARS
Стеллаж 23
Стул Ариста
Стул Halmar K227, светло-серый
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Скатерть Panama Dolce
Скатерть Saten
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Салфетки Микрофибра
Chester кресло
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Комплект стульев Семейный
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж 49
Стеллаж со столешницей 58
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол обеденный Корбах
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Ковролин Blitz
Стол Loft Kedr Premium
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стол круглый Ostby красный
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Klassika beige саржа
Скатерть Demina габардин
Скатерть Shekspir рогожка
Скатерть Tropikal рогожка
Скатерть Rose габардин
Диван Grand 3-х местный
Стул Бар 1 /ПР
Кресло Торонто
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный
Стул Форли красный
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул крутящийся черный/ коричневый
Стул Тиро софт
Стул Битта
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван G20
Кресло Ivy
Стол Алекс 7
Стол Цезарь овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Дези классический
Стеллаж Борхен
Дорожка для стола, журавинка
Комплект дорожек
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Мулен белый
Стол Accent бетон/белый
Стол Clyde бетон/белый
Стул складной пластиковый Кейт
Стул Zig Zag желтый
Стол обеденный Dino
Кресло пластиковое Bella, оранжевый
Кресло пластиковое Indiana, кофе
Стул пластиковый Bit, антрацит
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Стул Атлас деревянный
Стул Эврика белый
Стул-кресло Самба М, белый