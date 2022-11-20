Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 80.6 кг
Объем: 0.36
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Чехол 08 цветной
Скатерть Габардин, прямоугольная
Скатерть Лён
Скатерть Ричард, круглая
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Салфетки Журавинка
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Салфетки Мати
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 9, белый
Стул Лофт-8
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше белый
Стул барный Купер красный
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, белый
Стул Слинг барный, золотой
Табурет Дежавю барный, черный
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Кресло Балун Лайт
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Барный стул Дакота винтажный мокко
Чехол 08, спандекс коричневый
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Chic шоколадный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Major Rodeo
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стол Grado
Кресло Декстер травяной
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стеллаж 26
Стеллаж Лофт 30, разборный
Комплект Лофт Штутгард
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Deco
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Мишель
Chester диван лавсит
Комплект мебели Модерн
Стол обеденный Гарлем белый
Стеллаж 46
Стеллаж 62
Стеллаж 69
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Кресло Шангрила
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Madrid габардин
Конференц кресло Форум-BL
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Breakfast in paris габардин
Диван Asgard 2-х местный
Диван Veil 3-х местный
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Сервировочный столик Siesta
Стул Бар 2 /ПР
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Барный стул 1242CM
Стол раскладной Eva слоновая кость
Стол обеденный Орландо
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Даллас охра
Стул барный Тиесто белый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Profyline
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Барный стул 1018 черный крокодил
Стул Модена люкс хром
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
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Стол обеденный Глазго большой
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Стол обеденный Dino
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Стул Эврика коричневый
Стул-кресло Самба М, черный
Кресло пластиковое Box, белый
Кресло пластиковое Box, красный
Кресло Лофт Lounge Nordal
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