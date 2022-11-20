Стол Alta 140, бежевое глянцевое стекло

12 оценок

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Стол Alta 140, бежевое глянцевое стекло

4.4
43 450 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 80.6 кг

Объем: 0.36

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.5 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес81 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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от24 790
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Стеллаж Лофт 30, разборный

Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
10

Комплект Лофт Штутгард

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Стеллаж 46Настоящее фото товара Стеллаж 46, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
15

Стеллаж 46

Настоящее фото товара Стеллаж 62, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
10

Стеллаж 62

Настоящее фото товара Стеллаж 69, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
6

Стеллаж 69

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
14

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 55 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Madrid габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
10

Скатерть Madrid габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
8

Сервировочный столик Siesta

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лаймНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Барный стул 1242CM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Барный стул 1242CM

В наличии 17 шт.
Стол раскладной Eva слоновая костьНастоящее фото товара Стол раскладной Eva слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
6

Стол раскладной Eva слоновая кость

Стол обеденный ОрландоНастоящее фото товара Стол обеденный Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орландо

В наличии 28 шт.
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 27 шт.
Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Стул барный Тиесто белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Барный стул 1018 черный крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Барный стул 1018 черный крокодил

Стул Модена люкс хромНастоящее фото товара Стул Модена люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул Модена люкс хром

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от109 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Настоящее фото товара Кресло Fero, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
13

Кресло Fero

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стул СТ-10, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Стул СТ-10

Настоящее фото товара Стул СТ-03, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-03

Настоящее фото товара Оттоманка Кардинал, произведённого компанией ChiedoCover
от75 490
Оптовая цена
6

Оттоманка Кардинал

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Настоящее фото товара Стол С-39, произведённого компанией ChiedoCover
от42 390
Оптовая цена
9

Стол С-39

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 3 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

В наличии 83 шт.
Стол обеденный Глазго большойНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Глазго большой

В наличии 49 шт.
Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Кресло пластиковое Bella, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Bella, оранжевый

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
9

Стул стальной Ваолет, серый

Настоящее фото товара Стул Эврика коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Стул Эврика коричневый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный

Кресло пластиковое Box, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Box, белый

Кресло пластиковое Box, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Box, красный

Настоящее фото товара Кресло Лофт Lounge Nordal, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена
13

Кресло Лофт Lounge Nordal

Настоящее фото товара Барный стул Sport, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
8

Барный стул Sport, бежевый