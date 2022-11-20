Стол Alta 140, бежевый/ каппучино глянцевое стекло

13 оценок

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Стол Alta 140, бежевый/ каппучино глянцевое стекло

4.2
45 850 ₽
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Стол Alta 140, бежевое глянцевое стекло

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 80.6 кг

Объем: 0.36

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.5 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес81 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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Стеллаж 48

Настоящее фото товара Стеллаж 54, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
13

Стеллаж 54

Настоящее фото товара Стеллаж 60, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
5

Стеллаж 60

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99040
37 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный

Стол обеденный Детройт белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Детройт белый

В наличии 18 шт.
Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Чикаго

В наличии 25 шт.
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 25 шт.
Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
6

Стул барный Тиесто коричневый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый

Стол пластиковый обеденный Clip 80Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 80, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
6

Стол пластиковый обеденный Clip 80

Чехол 02, серыйНастоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
70Хит

Чехол 02, серый

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от99 290
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Стол Цезарь с опорами, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
13

Стол Цезарь с опорами

Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
9

Стол Цезарь круглый

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Стеллаж ГосларНастоящее фото товара Стеллаж Гослар, произведённого компанией ChiedoCover
74 800
14

Стеллаж Гослар

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Настоящее фото товара Стул СТ-17, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
15

Стул СТ-17

Настоящее фото товара Стул СТ-05, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-05

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул складной Мармарис, зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, зеленый

Стул Такер, желтый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Такер, желтый деревянный

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Virginia, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, антрацит

Стул пластиковый Bit, ментоловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bit, ментоловый

В наличии 22 шт.
Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
12

Стул стальной Ваолет, бежевый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул-кресло Самба М, оранжевый

Кресло пластиковое Box, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Box, белый

Кресло пластиковое Box, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Box, красный

Настоящее фото товара Слэб Волга, произведённого компанией ChiedoCover
от48 650
11

Слэб Волга

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
12

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Настоящее фото товара Стол Мелеуз, бежевый, с имитацией структуры дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
14

Стол Мелеуз, бежевый, с имитацией структуры дерева

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 7 шт.
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

В наличии 98 шт.
Стул складной М8-01 КомпактНастоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69033
3 990 ₽Оптовая цена
8

Стул складной М8-01 Компакт

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 980
Оптовая цена
10

Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой