Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 80.6 кг
Объем: 0.36
Стол Лидер 3
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Дорожка для стола
Салфетки Ричард
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 01
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 05
Салфетки Лён
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стол пластиковый квадратный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Браун 20мм
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Саксон, кожзам, серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер бежевый
Стул Лофт-11 М с подлокотниками
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Кресло Изо G
Стул Изо Net
Стул Квета
Стул Марс
Стол Лофт-12, D900мм
Стул Борно зеленый
Барный стул Чарлес Гост
Стул Кьявари Антик, деревянный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол пластиковый Ice 2
Стол Лофт 13
Стул Chic кварцевый
Стул Chic бургунди
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк красный патина
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Rino 2
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стеллаж 01
Стеллаж 16
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул Лофт Круз барный
Стул Halmar K226, светло-серый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Скатерть Saten
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Сатен
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Диван офисный Царица Востока
Комплект мебели Банкетный
Стол обеденный Гарлем белый
Стеллаж 48
Стеллаж 54
Стеллаж 60
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кослан
Столик Ларнед эффект битое стекло
Салфетки Ричард красный, гладь
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Скатерть Дед мороз габардин
Конференц кресло Форум-BL
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Скатерть Issy
Скатерть Demina габардин
Скатерть Shekspir рогожка
Диван Grand 2-х местный
Стул Бар 1 /МРД
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый
Стол обеденный Чикаго
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Даллас охра
Стул барный Тиесто бежевый
Стул барный Тиесто коричневый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый
Стол пластиковый обеденный Clip 80
Чехол 02, серый
Кресло Lamo
Стол Цезарь с опорами
Стол Цезарь круглый
Стол Альт
Стол Алекс 7
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стеллаж Гослар
Стул СТ-29
Стул СТ-17
Стул СТ-05
Стул СТ-01
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул складной Мармарис, зеленый
Стул Такер, желтый деревянный
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол Reina
Стул пластиковый Virginia, антрацит
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Кресло пластиковое Box, белый
Кресло пластиковое Box, красный
Слэб Волга
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Стол Мелеуз, бежевый, с имитацией структуры дерева
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Стул складной М8-01 Компакт
Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой