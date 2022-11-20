Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 80.8 кг
Объем: 0.36
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 61
Чехол 15
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Ричард
Стул Боди 25мм
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 160
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 09
Салфетки Лён
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Складной с пюпитром
Стул Бостон 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Порше белый
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, серый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Консек барный, мягкий, белый
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 Н
Стул Изо PL
Кресло Балун PLZ-2
Барный стул Чарлес Гост
Стул Кьявари Антик, деревянный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Табурет Эконом
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Стеллаж 04
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Скатерть ARS
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Стеллаж 20
Стеллаж 25
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