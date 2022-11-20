Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

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Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

4.5
45 850 ₽
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Стол Alta 140, бежевый/ каппучино глянцевое стекло
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Стол Alta 140, бежевый/ каппучино глянцевое стекло

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 80.8 кг

Объем: 0.36

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.5 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес81 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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Скатерть Deco

Стеллаж 20Настоящее фото товара Стеллаж 20, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
11

Стеллаж 20

Стеллаж 25Настоящее фото товара Стеллаж 25, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
12

Стеллаж 25

Стеллаж 29Настоящее фото товара Стеллаж 29, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
12

Стеллаж 29

Настоящее фото товара Стул Лофт Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
12

Стул Лофт Брюгге

Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
13

Стул Signal cherry velvet, зеленый

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стеллаж 74, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
9

Стеллаж 74

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
90Хит

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
12

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29015
2 690 ₽
21

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам

Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

В наличии 88 шт.
Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 86 шт.
Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Модуль GRAND 1-местный угловой

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Стол обеденный раздвижной JeromeНастоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
7

Стол обеденный раздвижной Jerome

Стол обеденный раздвижной Azzuro Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Azzuro , произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный раздвижной Azzuro

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

В наличии 18 шт.
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 25 шт.
Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто черный

В наличии 31 шт.
Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый

Стул Модена люкс хромНастоящее фото товара Стул Модена люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул Модена люкс хром

Стул Такер, малиновый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
16

Стул Такер, малиновый деревянный

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
7

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий

Кресло НуарНастоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Кресло Нуар

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от99 290
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от71 390
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Цезарь с опорами, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
13

Стол Цезарь с опорами

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Стеллаж НихаймНастоящее фото товара Стеллаж Нихайм, произведённого компанией ChiedoCover
68 500
6

Стеллаж Нихайм

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Настоящее фото товара Стул лофт Fixtures барный, большой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
9

Стул лофт Fixtures барный, большой

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

В наличии 83 шт.
Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
3 2906
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Bit, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bit, белый

Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Стул пластиковый Blitz, серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, серый

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

Стул Атлас барныйНастоящее фото товара Стул Атлас барный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
15

Стул Атлас барный

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
7

Стул стальной Ваолет, коричневый