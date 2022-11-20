Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 130 кг
Объем: 0.52
Стол Лидер 3
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Чехол 10
Чехол 47
Скатерть Хельга
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Ричард
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол Болонья 110
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лофт-1
Стул Лофт-6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 М барный
Скамья Лофт-12
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Микс
Стул прозрачный барный Фокс 75
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стеллаж 04
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Скатерть FIRENZE
Стеллаж 21
Стеллаж 31
Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
Комплект Лофт стульев Кемптен
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатен
Диван офисный Царица Востока
Комплект мебели Кьявари
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 39
Стеллаж 52
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кричев
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Кросно
Стол Ларнед
Салфетки Ричард красный, гладь
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стул Сфера барный жесткий
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Дед мороз габардин
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Breakfast in paris габардин
Скатерть Shekspir рогожка
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Loyared
Диван Asgard 2-х местный
Модуль VEIL 2-х местный прямой
Сервировочный столик Siesta
Деревянный табурет Клио
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Орландо
Стул барный Тиесто бежевый
Скатерть Rioja жаккард
Стул Форли красный
Барный стул 9393
Чехол 02, фиолетовый
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Кресло Нуар
Диван Beil угловой
Кресло Sky
Кресло Grad
Кресло West
Кресло Stro
Стол Альт
Стол Цезарь овальный
Стол Цезарь
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Стул Caro, серый
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой
Стол обеденный Глазго малый
Стул Канзас, синий
Стул складной пластиковый Кейт
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул Атлас барный
Стул-кресло Самба М, белый
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Стул пластиковый Bloom, белый
Стул пластиковый Bloom, красный