Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

4.8
172 700 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас
Следующий Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 130 кг

Объем: 0.52

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объём упаковки1.4 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2400 мм
  • Вес130 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 860
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 10

Чехол 47Настоящее фото товара Чехол 47, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 47

Скатерть ХельгаНастоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Скатерть Хельга

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Салфетки РичардНастоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от190
13

Салфетки Ричард

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 150
7

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
5

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Стул Боди 25мм - коричневый, коричневыйНастоящее фото товара Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 270
5

Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Стул Кьявари Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стул Кьявари Коричневый, деревянный

Стул Кьявари Титан, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
8

Стул Кьявари Титан, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
от2 860
5

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
5

Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1256

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1202, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
10

Подстолье из нержавеющей стали 1202

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Подстолье алюминиевое 1243ЕМ

В наличии 30 шт.
Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 150
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
6

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
9

Стул Лофт-6

Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft барный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Soft барный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Такер, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
9

Стул Такер, белый деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер полубарный, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
10

Стул Такер полубарный, черный деревянный

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Стул Лофт-11 МНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 М

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Табурет Лофт-11 М барный

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 барный

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Стул МиксНастоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
109Хит

Стул Микс

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99024
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 3 шт.
Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Чехол 02, спандекс бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от55015
640 ₽
13

Чехол 02, спандекс бирюзовый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от130
21

Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок

В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
от240
14

Салфетки ARS коричневый, в ассортименте

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
91Хит

Стеллаж 04

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99037
35 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 18 шт.
Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Стеллаж 21Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
12

Стеллаж 21

Стеллаж 31Настоящее фото товара Стеллаж 31, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
13

Стеллаж 31

Настоящее фото товара Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый

Настоящее фото товара Комплект Лофт стульев Кемптен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
5

Комплект Лофт стульев Кемптен

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 680
15

Комплект мебели Кьявари

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стеллаж 39Настоящее фото товара Стеллаж 39, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
6

Стеллаж 39

Стеллаж 52Настоящее фото товара Стеллаж 52, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
9

Стеллаж 52

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол ЛарнедНастоящее фото товара Стол Ларнед, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена
8

Стол Ларнед

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Стул Сфера барный жесткийНастоящее фото товара Стул Сфера барный жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул Сфера барный жесткий

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
8

Сервировочный столик Siesta

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
13

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный ОрландоНастоящее фото товара Стол обеденный Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орландо

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул 9393Настоящее фото товара Барный стул 9393, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Барный стул 9393

Чехол 02, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, фиолетовый

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Кресло НуарНастоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Кресло Нуар

Настоящее фото товара Диван Beil угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван Beil угловой

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Кресло Stro, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
14

Кресло Stro

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Стул Caro, серыйНастоящее фото товара Стул Caro, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
14

Стул Caro, серый

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Джулиан, темно-серый с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49026
17 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками

В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Стул Канзас, синийНастоящее фото товара Стул Канзас, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Канзас, синий

В наличии 81 шт.
Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
3 2906
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Стул Атлас барныйНастоящее фото товара Стул Атлас барный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
15

Стул Атлас барный

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул-кресло Самба М, оранжевый

Стул пластиковый Bloom, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bloom, белый

Стул пластиковый Bloom, красный Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, красный

Стул В-630