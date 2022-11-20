Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас

8 оценок

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Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас

4.3
98 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 130 кг

Объем: 0.52

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.4 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2400 мм
  • Вес130 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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Оптовая цена
14

Стул-кресло Paganel

Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
от240
14

Салфетки ARS коричневый, в ассортименте

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 450
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Стеллаж 09Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
78 900
8

Стеллаж 09

Стеллаж 13Настоящее фото товара Стеллаж 13, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
8

Стеллаж 13

Стеллаж 15Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
7

Стеллаж 15

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Стеллаж 24, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
9

Стеллаж 24

Стеллаж 34Настоящее фото товара Стеллаж 34, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
9

Стеллаж 34

Стул Halmar dariusz, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Halmar dariusz, белый

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 680
15

Комплект мебели Кьявари

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 43, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Стеллаж с тумбочкой 43

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Чехол 02 бархатНастоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от710
7

Чехол 02 бархат

Настоящее фото товара Круглый стол, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
13

Круглый стол

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
39

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Кресло Торонто, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
8

Кресло Торонто

Стол обеденный раздвижной JeromeНастоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
7

Стол обеденный раздвижной Jerome

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Барный стул 1018 кремовыйНастоящее фото товара Барный стул 1018 кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 кремовый

Стул Модена хромНастоящее фото товара Стул Модена хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Стул Модена хром

Стул Модена люкс хромНастоящее фото товара Стул Модена люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул Модена люкс хром

Настоящее фото товара Стол Салют, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стол Салют

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, бордовый

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Стул обеденный IsidoraНастоящее фото товара Стул обеденный Isidora, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул обеденный Isidora

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Настоящее фото товара Стул СТ-10, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Стул СТ-10

Настоящее фото товара Стол С-22, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена
14

Стол С-22

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Глазго большойНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Глазго большой

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Кресло пластиковое Bella, тикНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, тик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Bella, тик

Стул пластиковый Blitz, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Blitz, прозрачный

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный