Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 130 кг
Объем: 0.52
Стол Лидер 2
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 37
Чехол 50
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Хельга
Скатерть Лён
Салфетки Жаккард
Салфетки Ричард
Стул Азия 20мм
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Салфетки Мати
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Браун 20мм
Стул Лофт-4
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер, синий деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Скамья Кенрик
Стул барный Бентли, белый
Стул барный Купер бежевый
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо G
Стул Стандарт
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол пластиковый Ice 3
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул-кресло Paganel
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стеллаж 09
Стеллаж 13
Стеллаж 15
Стул Изо Т плюс
Скатерть FIRENZE
Стеллаж 24
Стеллаж 34
Стул Halmar dariusz, белый
Чехол 15 из плотного спандекса
Скатерть Panama Dolce
Скатерть Microfibra
Салфетки Сатин
Диван офисный Тирон 160
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Кьявари
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж с тумбочкой 43
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Крозет
Скатерть Ла-Плата
Салфетки Ричард красный, гладь
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Кроссбэк дерево, венге
Чехол 02 бархат
Круглый стол
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Весна габардин
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Скатерть Tropikal рогожка
Кресло Торонто
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол обеденный Атланта
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Премьер альпийский белый
Стул барный Тиесто бежевый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Rioja жаккард
Барный стул 1018 кремовый
Стул Модена хром
Стул Модена люкс хром
Стол Салют
Чехол 02, бордовый
Диван Lama
Кресло Sky
Стул обеденный Isidora
Стол Алекс 6
Стол Алекс 2
Стол Цезарь овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Дези классический
Стул СТ-10
Стол С-22
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Кресло Байрон велюр изумруд
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Глазго большой
Стол Accent бетон/белый
Стол обеденный Dino
Кресло пластиковое Bella, тик
Стул пластиковый Blitz, прозрачный
Стул-кресло Самба М, черный