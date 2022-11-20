Характеристики товара
Описание
Стол кухонный раскладной (поворотный и откидной механизм трансформации)
Стол займет минимум места в самой небольшой кухне. При своих не больших размерах может быть разложен в большой обеденный стол, за которым может свободно разместиться компания из 6 человек.
1300 * 800 мм в разложенном виде
800 * 650 мм в сложенном виде
Высота стола 760 мм
Стол изготовлен из износостойкой ламинированной древесно-стружечной плиты (16 ЛДСП) , кромка 0,4*19
Цвета в ассортименте
Основные характеристики
- Высота760 мм
- МатериалЛДСП 16 мм