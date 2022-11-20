Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1400 мм
- Длина850 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Цветбелый, коричневый
Новогодний чехол на стул 03
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
Стул Бринтелликс, серебро-серый
Стул Бринтелликс, серебро-шоколад
Стул Бринтелликс, титан-бежевый
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Стул Бринтелликс, титан-серый
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло