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Стол Антила, 1400x850 - фото 1

Стол Антила, 1400x850

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1400 мм
  • Длина850 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый, коричневый

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