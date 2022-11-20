Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Длина950 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый, белый
Новогодний чехол на стул 02
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лофт-2
Кресло Амели
Люстра Marseille 20
Люстра Marseille 12
Люстра Marseille 8
Стул складной офисный Комфорт, черный
Стул складной офисный Комфорт, бежевый
Стул складной офисный Комфорт, серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло