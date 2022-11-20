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Стол Анже

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Характеристики товара

Описание

Стол не раздвижной, не только впишется в интерьер современной квартиры, а также добавит новизны в уже привычный интерьер.
Столешница выполнена из износостойкой ламинированной древесностружечной плиты (32 ЛДСП) высокого качества, торцы отделаны ПВХ кромкой 2*35
1100 * 600 мм
1100 * 700 мм
1200 * 800 мм
1400 * 800 мм
Высота 760 мм
Каркас металлический с полимерным порошковым покрытием
Металл - 50*25*1,5мм
Квадратная пластина. Нога крепится 6 саморезами 3,5*30 оцинков
Фетровые подпятники которые защищают поверхность пола от царапин
Цвета в ассортименте

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал каркасаметалл

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