Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Материал столешницыМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки27.40 кг
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Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
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Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
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