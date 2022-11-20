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Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 1Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 2Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 3Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 4Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 5Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 6Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 7Стол Арья венге / сливочно-кремовый - фото 8

Стол Арья венге / сливочно-кремовый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1010 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес27 кг
  • Объем0.1 мл
  • Материал каркасаМДФ
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест2
  • Материал ножекМДФ
  • Страна изготовленияРоссия

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