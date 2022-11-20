Фотография Стол Асти от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол Асти

4.8
Оптовая цена
7 350 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Асти
Стол Асти
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Стол Асти

4.8
7350 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаМеталлокаркас
  • Материал столешницыЛДСП\Пластик
  • Цветчерный
  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1400 мм

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