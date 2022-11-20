Фотография Стол Асти-2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Асти-2

5
Оптовая цена
8 350 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Асти-2
Стол Асти-2
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Стол Асти-2

5
8350 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаМеталлокаркас
  • Материал столешницыЛДСП\Пластик
  • Цветчерный
  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1300/1620 мм

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