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Стол Asti Foto

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Характеристики товара

Описание

Стол в современном стиле с фотопечатью

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1100 мм
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП, стекло, фотопечать
  • Страна изготовленияРоссия

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