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Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас - фото 1Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас - фото 2Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас - фото 3Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас - фото 4Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас - фото 5

Стол Astrid 200, бежевый мрамор, испанская керамика, темно-серый каркас

Артикул: CH-066-158
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 50 см позволяют увеличить длину столешницы на 250 см и 300 см при необходимости. Рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Матовая керамика не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая. Подстолье - металл.

1 шт / 2 кор

Вес одного: 147,1 кг

Объем одного: 0,48 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина980 мм
  • Глубина2000/3000 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы13 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыБежевый
  • Цветбежевый
  • Цвет каркасатемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки147.10 кг

Отзывы

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