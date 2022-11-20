Характеристики товара
Описание
Рабочий стол нужно выбирать внимательно, за ним ваш ребенок будет выполнять домашнее задание, читать книги, играть в компьютерные игры.
Эти занятия занимают несколько часов, поэтому мы учили эти критерии, и постарались сделать письменный стол достаточно функциональным, удобным и стильным.
ЛДСП 16 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Кромка ПВХ 0,4 мм
Направляющие шариковые
Ручка мебельная
Труба (хром матовый)
Опоры (хром матовые)
Основные характеристики
- Высота750/950 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Страна изготовленияРоссия