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Стол Бари №1 письменный - фото 1Стол Бари №1 письменный - фото 2Стол Бари №1 письменный - фото 3

Стол Бари №1 письменный

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Рабочий стол нужно выбирать внимательно, за ним ваш ребенок будет выполнять домашнее задание, читать книги, играть в компьютерные игры.
Эти занятия занимают несколько часов, поэтому мы учили эти критерии, и постарались сделать письменный стол достаточно функциональным, удобным и стильным.

ЛДСП 16 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Кромка ПВХ 0,4 мм
Направляющие шариковые
Ручка мебельная
Труба (хром матовый)
Опоры (хром матовые)

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Основные характеристики

  • Высота750/950 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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