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Стол барный Кредо - фото 1Стол барный Кредо - фото 2

Стол барный Кредо

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал столешницыМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки7.60 кг

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