Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Материал столешницыМДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки7.60 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул William ромб бархат зелёный
Стул Дарио, белый
Стул Амэндо
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди