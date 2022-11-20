Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбежевый
Стол Берген 6, письменный
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Стол Conti, бежевый глянец
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Brick ST
Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300
Столик-поднос Галатея
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный
Стол Flint
Стол Flint 2
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый
Стул пластиковый Moon, белый, янтарный
Стул William бархат зелёный
Обеденный стул Чико, кремовый