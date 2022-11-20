Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Страна изготовленияРоссия
Новогодний чехол на стул 03
Стол Лофт-5
Стол Лофт-6
Парта с полочкой, углом наклона и экраном К1
Настенный светильник Орел
Настенный светильник Стэрия
Настенный светильник Феу
Диван Bogart 2х местный, ткань
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди