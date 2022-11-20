Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 128.3 кг
Объем: 0.5
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 5
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 44
Чехол 10
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Хельга
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Боди 25мм
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Секция стульев 03
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Салфетки Мати
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Бостон 20мм
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стол Лофт-6
Стул Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, черный с серой вставкой
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Джулиан, серый с подлокотниками
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Лофт-11 НМ
Табурет Лофт-11 Н барный
Стул Сильвия АРМ
Стул Борно зеленый
Стул прозрачный барный Фокс 75
Стул Кьявари Антик, деревянный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Подстолье прозрачное Ice
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Luberon с патиной
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стеллаж 01
Стеллаж 02
Стеллаж 03
Стул Chilli серый
Стул Кроссбэк флаг
Стул Изо Т плюс
Стеллаж 19
Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
Стул Halmar verdi, белый
Скатерть Saten
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Deco
Салфетки Сатен
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Царица Востока
Chester кресло
Стеллаж 37
Комплект стеллажей со столиком 40
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Кросно
Стол Ларьяк
Столик Ленгер
Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
Стол Освальд, 120х80
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стул барный Модерн NEW, белый
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Rokoko Белый
Скатерть Loyared
Скатерть Limoni саржа
Стул Бар 2 /ПР
Деревянный табурет Клио
Стул Кроссбэк, старинный орех
Кресло Флоренц
Кресло Сан Марино
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол раскладной Eva коричневый
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый
Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
Стол обеденный Даллас охра
Скатерть ART
Барный стул крутящийся венге/ черный
Барный стул 1039
Стул Тиро софт
Стул Битта
Чехол 02, бордовый
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Кресло Марсель
Диван Lama
Диван Beil угловой
Кресло London
Кресло Sky
Стол Алекс 6
Стол Цезарь овальный
Дорожка для стола, журавинка
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Мулен белый
Стол обеденный Глазго большой
Стул Бон экокожа, черный
Стол обеденный Dino
Стол Reina
Стул пластиковый Bit, белый
Стул Атлас М