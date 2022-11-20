Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

15 оценок

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Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас

4.7
177 200 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 128.3 кг

Объем: 0.5

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.3 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2400 мм
  • Вес129 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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Салфетки Сатен

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Стеллаж 37Настоящее фото товара Стеллаж 37, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
11

Стеллаж 37

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1901
2 210 ₽
28

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
39

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
5

Кресло Флоренц

Настоящее фото товара Кресло Сан Марино, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
9

Кресло Сан Марино

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Барный стул крутящийся венге/ черныйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
15

Барный стул крутящийся венге/ черный

Настоящее фото товара Барный стул 1039, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
9

Барный стул 1039

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, бордовый

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Кресло МарсельНастоящее фото товара Кресло Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
10

Кресло Марсель

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Beil угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван Beil угловой

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

Стол обеденный Глазго большойНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Глазго большой

Стул Бон экокожа, черныйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Бон экокожа, черный

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Bit, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bit, белый

Стул Атлас МНастоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
6

Стул Атлас М