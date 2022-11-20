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Стол Бейз, раздвижной, венге

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Характеристики товара

Описание

Стол Бейз -прекрасно подойдет для оформления обстановки любого помещения, благодаря столешнице, которая может увеличиваться от 1200 до 1620 см в длину, превращая небольшой кухонный стол в полноценный обеденный. Столешница покрыта износостойким пластиком HPL устойчивым к царапинам и иным внешним повреждениям, а ножки из массива дерева - залог долговечности стола.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1620 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Материал столешницы Ценаруб
ЛДСП 8990
Кухонный пластик HPL 15890
Стекло 17990

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