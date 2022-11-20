Характеристики товара
Описание
Стол Бейз -прекрасно подойдет для оформления обстановки любого помещения, благодаря столешнице, которая может увеличиваться от 1200 до 1620 см в длину, превращая небольшой кухонный стол в полноценный обеденный. Столешница покрыта износостойким пластиком HPL устойчивым к царапинам и иным внешним повреждениям, а ножки из массива дерева - залог долговечности стола.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200/1620 мм
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый