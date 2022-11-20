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Стол Bordeaux, коричневый/белый - фото 1Стол Bordeaux, коричневый/белый - фото 2Стол Bordeaux, коричневый/белый - фото 3Стол Bordeaux, коричневый/белый - фото 4

Стол Bordeaux, коричневый/белый

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1500/1900 мм
  • Глубина900 мм
  • Материалмассив, дерево

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