Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1500/1900 мм
- Глубина900 мм
- Материалмассив, дерево
Стул Лофт-12 Н барный
Стеллаж 11
Стеллаж MS Standart 185x70x50, 5 полок
Стеллаж угловой Джозефина, венге
Стул Мебаши, пластик зеленый
Скамья пластиковая садовая
Стул Лофт Стиль
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди