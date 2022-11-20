Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: дерево
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: дерево
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм - кожзам
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая
Подвесной светильник Cerezo №6
Люстра Passarinho 6
Мужское парикмахерское кресло для бритья 22
Ковер прямоугольный песочный MAROC
Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИ