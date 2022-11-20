Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый

4.8
18 350 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Следующий Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 38 кг

Объем: 0.15

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес38 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от770
8

Скатерть Мати

Фуршетная юбка 01Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
от540
90Хит

Фуршетная юбка 01

Фуршетная юбка 02Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
от660
9

Фуршетная юбка 02

Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
60
Оптовая цена
14

Зажим белый

Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
75
Оптовая цена
5

Зажим прозрачный с липучкой

В наличии 7 шт.
Салфетки ГабардинНастоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от110
134Хит

Салфетки Габардин

Салфетки ЖаккардНастоящее фото товара Салфетки Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от160
11

Салфетки Жаккард

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 96 шт.
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
81Хит

Стол Лидер 1, уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
80Хит

Стол Лидер 3, уличный из реек, темный

Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратныйНастоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
11

Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 140 ₽
12

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
5

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Стул Кьявари Телегрей, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
12

Стул Кьявари Телегрей, деревянный

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4903
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
7

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Чехол 05Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 05

Салфетки ЛёнНастоящее фото товара Салфетки Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от310
9

Салфетки Лён

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
13

Стул Вилла

Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стол Равенна квадратный

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 19024
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19015
2 550 ₽
14

Стул Раунд 20мм

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 150
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Настоящее фото товара Комплект стульев Eames бежевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames бежевый x4

Стол Лидер 2, уличный из реекНастоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
8

Стол Лидер 2, уличный из реек

Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
93

Стол Лидер 9, белый

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

Стул Tolix Soft полубарный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 4906
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Soft полубарный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft барный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Soft барный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Такер, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
126Хит

Стул Такер, черный деревянный

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Такер полубарный, синий деревянный

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
9

Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Стул Паризьен Голубой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Чехол 52 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от580
13

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

Чехол 52 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от580
13

Чехол 52 на стул Кьявари, синий

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Валенсия, бежевый

Стул барный Валенсия, небесно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия, небесно-голубой

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Купер черныйНастоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29031
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер красныйНастоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер красный

В наличии 30 шт.
Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой

Стул Лофт-11Настоящее фото товара Стул Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11

Стул Лофт-11 НМ с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
15

Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Табурет Лофт-12 Н барный

Стул КветаНастоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Стул Квета

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

В наличии 39 шт.
Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99024
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 3 шт.
Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
15

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от540
10

Фуршетная юбка 01, зеленая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
15

Фуршетная юбка 02, фиолетовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от660
13

Фуршетная юбка 02, синяя

Стеллаж 03Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
90Хит

Стеллаж 03

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж 19, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
5

Стеллаж 19

Стеллаж 22Настоящее фото товара Стеллаж 22, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
5

Стеллаж 22

Стеллаж 34Настоящее фото товара Стеллаж 34, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
9

Стеллаж 34

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от930
5

Чехол 44 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от810
14

Чехол 07 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Диван ЭриданНастоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
5

Диван Эридан

Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 43, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Стеллаж с тумбочкой 43

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1901
2 210 ₽
28

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Стол Премьер 6Настоящее фото товара Стол Премьер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
14

Стол Премьер 6

Чехол 01 бордоНастоящее фото товара Чехол 01 бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от510
14

Чехол 01 бордо

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Lashonda рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Lashonda рогожка

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Стул Бар 2 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 2 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
7

Стул Бар 2 /МРД

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
6

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Стул Маллин, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
118Хит

Стул Маллин, велюр бежевый

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Барный стул 1018 черный с деревомНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный с деревом, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Барный стул 1018 черный с деревом

Стол пластиковый OctopusНастоящее фото товара Стол пластиковый Octopus, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Octopus

Комплект Такер, 4 белых стула