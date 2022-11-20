Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 38 кг
Объем: 0.15
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стол Лидер 10
Скатерть Мати
Фуршетная юбка 01
Фуршетная юбка 02
Зажим белый
Зажим прозрачный с липучкой
Салфетки Габардин
Салфетки Жаккард
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 05
Салфетки Лён
Стул Вилла
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Комплект стульев Eames бежевый x4
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер красный
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-11
Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Квета
Стул Форум
Стол Frank
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Кроссбэк красный патина
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 02, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, синяя
Стеллаж 03
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стеллаж 19
Стеллаж 22
Стеллаж 34
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Чехол 44 из плотного спандекса
Чехол 07 из плотного спандекса
Скатерть Сатин
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Диван Эридан
Chester диван лавсит
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж с тумбочкой 43
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Ланетт
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Ковролин Blitz
Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
Стол Премьер 6
Чехол 01 бордо
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Дед мороз габардин
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Ramira рогожка
Скатерть Lashonda рогожка
Модуль VEIL 1-местный угловой
Стул Бар 2 /ПР
Стул Бар /МРД
Стул Бар 2 /МРД
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый
Стул барный Тиесто бежевый
Стул Маллин, велюр бежевый
Скатерть Rioja жаккард
Скатерть Vigo жаккард
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Барный стул 1018 черный с деревом
Стол пластиковый Octopus