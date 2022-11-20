Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 38 кг
Объем: 0.15
Дорожка для стола
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 25
Чехол 65
Чехол 67
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Борно
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Миллер 140
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 02
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Складной с пюпитром
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Раунд 20мм
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стол Лидер 9, белый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца барный
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный
Стул Самба с пюпитром
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул уличный Фотон тёмный
Стул Форум красный
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул-кресло Nemo
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Диван лофт Hammer
Стеллаж 04
Стул Изо Т плюс
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул Мелисса мятный
Стул обеденный Шанель прозрачный
Дорожка ARS
Стеллаж 23
Стеллаж 26
Комплект Лофт Штутгард
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 07 из плотного спандекса
Скатерть Сатин
Салфетки Сатин
Салфетки Микрофибра
Салфетки Сатен
Диван офисный Аояма
Диван офисный Veyt
Комплект мебели Барный
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж 50
Стеллаж 51
Стеллаж 52
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Креола
Стол-трансформер Линвуд белый
Скатерть Ла-Плата
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Конференц кресло Форум-BL
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Tabatha рогожка
Скатерть Lashonda рогожка
Скатерть Breakfast in paris габардин
Скатерть Icecream габардин
Обеденная группа Мюнхен 6
Деревянный табурет Клио
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Обеденная группа Лофт 1
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Bamboo
Скатерть Rioja жаккард
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул 1018 кремовый
Стул Модена хром
Стол пластиковый Octopus
Стол Эспрессо
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Кресло Ivy
Стол Лотос круглый
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Цезарь овальный
Стол Орфей овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Дези классический
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стол обеденный Верона белый
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Стул Канзас, синий
Стул Bistro красный
Стул пластиковый Toby аквамарин
Стол обеденный Dino