Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый

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Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый

4.4
18 350 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 38 кг

Объем: 0.15

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес38 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Дорожка ARS

Стеллаж 23Настоящее фото товара Стеллаж 23, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
9

Стеллаж 23

Настоящее фото товара Стеллаж 26, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
11

Стеллаж 26

Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
10

Комплект Лофт Штутгард

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Настоящее фото товара Чехол 37 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
11

Чехол 37 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от810
14

Чехол 07 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от210
10

Салфетки Микрофибра

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Диван офисный АоямаНастоящее фото товара Диван офисный Аояма, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Аояма

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Комплект мебели БарныйНастоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 18017
12 200 ₽Оптовая цена
11

Комплект мебели Барный

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Настоящее фото товара Стеллаж 50, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
14

Стеллаж 50

Стеллаж 51Настоящее фото товара Стеллаж 51, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Стеллаж 51

Стеллаж 52Настоящее фото товара Стеллаж 52, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
9

Стеллаж 52

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Стол-трансформер Линвуд белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от84 890
Оптовая цена
9

Стол-трансформер Линвуд белый

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

В наличии 100 шт.
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
8

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Скатерть Tabatha рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Lashonda рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Lashonda рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Обеденная группа Лофт 1Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
9

Обеденная группа Лофт 1

Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Барный стул 1018 кремовыйНастоящее фото товара Барный стул 1018 кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 кремовый

Стул Модена хромНастоящее фото товара Стул Модена хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Стул Модена хром

Стол пластиковый OctopusНастоящее фото товара Стол пластиковый Octopus, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Octopus

Стол ЭспрессоНастоящее фото товара Стол Эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена
11

Стол Эспрессо

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Лотос круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена
10

Стол Лотос круглый

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Орфей овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена
8

Стол Орфей овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Полукресло Шарри коричневый велюр AmoreНастоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89017
15 390 ₽
7

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 1 шт.
Полукресло Лилия, темно-серый - красныйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
8

Полукресло Лилия, темно-серый - красный

Стул Канзас, синийНастоящее фото товара Стул Канзас, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Канзас, синий

В наличии 79 шт.
Стул Bistro красныйНастоящее фото товара Стул Bistro красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Bistro красный

В наличии 100 шт.
Стул пластиковый Toby аквамаринНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
13

Стул пластиковый Toby аквамарин

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina