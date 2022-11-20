Стол Brick M 140, Дуб Анкона/ черный

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Brick M 140, Дуб Анкона/ черный

4.1
18 200 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Brick M 140, Дуб Анкона/ Белый
Стол Brick M 140, Дуб Анкона/ Белый
Следующий Стол Brick M 140, Дуб Канзас/ черный
Стол Brick M 140, Дуб Канзас/ черный

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2

Вес брутто: 41

Объем: 0,177

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, черный
  • Высота750 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1400/1800 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Материал подстольяметалл

С этим товаром покупают

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 79010
4 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Настоящее фото товара Стул Текс, серая экокожа / серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
6

Стул Текс, серая экокожа / серый каркас

Настоящее фото товара Стул DikLine 223, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стул DikLine 223, серый

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
9

Стул Carol, терракотовый

В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела

Стол Stork, Дуб Канзас/ графитНастоящее фото товара Стол Stork, Дуб Канзас/ графит, произведённого компанией ChiedoCover
15 950
Оптовая цена
7

Стол Stork, Дуб Канзас/ графит

В наличии 210 шт.
Стол Вега D100, Дуб Канзас/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Вега D100, Дуб Канзас/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 000
Оптовая цена
6

Стол Вега D100, Дуб Канзас/ белый каркас

В наличии 143 шт.
Стол Вега D100, Дуб Канзас/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Вега D100, Дуб Канзас/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 000
Оптовая цена
5

Стол Вега D100, Дуб Канзас/ черный каркас

В наличии 99 шт.
Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
14

Стол Бостон, раздвижной

Стол Бейз, раздвижной, венгеНастоящее фото товара Стол Бейз, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Стол Бейз, раздвижной, венге