Стол Brick M 140, Дуб Анкона/ черный
18 200 ₽
Количество шт. в упаковке/мест: 2
Вес брутто: 41
Объем: 0,177
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