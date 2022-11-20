Стол Бристоль 120

7 оценок

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Стол Бристоль 120

4.7
7 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес: 22 кг

Ширина: 700 мм

Длина: 1100 мм

Высота: 750 мм

Производство - Россия

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