Стол Бристоль 120
7 690 ₽
Вес: 22 кг
Ширина: 700 мм
Длина: 1100 мм
Высота: 750 мм
Производство - Россия
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