Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: Стекло, шпон
Длина в разложенном виде: 170 см
Ширина: 75 см
Раскладывание: да
Форма столешницы: Овальная
Количество мест: 4-6
Длина в сложенном виде: 120 см
Высота: 75 см
Механизм трансформации: бесцаргового типа
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина750 мм
- Длина1200/1700 мм
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыстекло, шпон
- Цветкоричневый, бежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки37 кг