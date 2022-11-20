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Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, вишня/крем - фото 1

Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, вишня/крем

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал столешницы: Стекло, шпон
Длина в разложенном виде: 170 см
Ширина: 75 см
Раскладывание: да
Форма столешницы: Овальная
Количество мест: 4-6
Длина в сложенном виде: 120 см
Высота: 75 см
Механизм трансформации: бесцаргового типа

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1200/1700 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыстекло, шпон
  • Цветкоричневый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки37 кг

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