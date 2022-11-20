Фотография Стол-бюро BOMBAY от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол-бюро BOMBAY

4.3
Оптовая цена
39 590 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол-бюро BOMBAY
Стол-бюро BOMBAY
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Стол-бюро BOMBAY

4.3
39590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Удобный и практичный дизайн классического стола-бюро с откидной крышкой из коллекции BOMBAY позволит привлечь внимание и сделать яркий акцент на определенной зоне в интерьере. Качественная ручная работа, аутентичная классическая форма и винтажная фурнитура из патинированной латуни выгодно выделяют стол-бюро BOMBAY среди привычной мебели. Модель не только красива и благородна, но и по-современному функциональна - удобная откидная столешница, четыре выдвижных ящика разного размера и небольшие открытые полки – дизайн стола продуман до мелочей.

Упаковка:
  • Габариты - 53x90x98 см
  • Вес: 25 кг
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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина1150 мм
  • МатериалПалисандр
  • Глубина570 мм

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