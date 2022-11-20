Стол-бюро BOMBAY
39590 ₽
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Удобный и практичный дизайн классического стола-бюро с откидной крышкой из коллекции BOMBAY позволит привлечь внимание и сделать яркий акцент на определенной зоне в интерьере. Качественная ручная работа, аутентичная классическая форма и винтажная фурнитура из патинированной латуни выгодно выделяют стол-бюро BOMBAY среди привычной мебели. Модель не только красива и благородна, но и по-современному функциональна - удобная откидная столешница, четыре выдвижных ящика разного размера и небольшие открытые полки – дизайн стола продуман до мелочей.Упаковка: