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          Фотография Стол Campi от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стол Campi

          4.3
          Оптовая цена
          от 10 890 ₽
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          Стол Campi

          4.3
          10890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота1690 мм
          • Длина1334 мм
          • Ширина592 мм
          • Материал столешницыЛДСП
          • Материал подстольяЛДСП

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