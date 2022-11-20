Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив дерева
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив дерева
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Борно
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая
Банкетка Адрасман
Пуф Айзерлон
Подвесной светильник Gelid №1
Подвесной светильник Gelid №2
Столешница МДФ, 900x900x19, круг
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди