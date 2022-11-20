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Стол Cast and Larch restaurant table square - фото 1

Стол Cast and Larch restaurant table square

Артикул: CH-023-688
17 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол для ресторана Cast iron and Larch restaurant table square.Серия Cast iron and Wood restaurant table входят столы из металлического каркаса с износоустойчивой гладкой столешницей из массива дуба на чугунном подстолье, которое служит опорой.Оформление столешниц делается мастером вручную каждую столешницу, поэтому, можно сказать, что каждый стол по своему уникален. Также в любой модели центральная часть столешницы эффектно контрастирует с обрамлением, как бы рамкой для внутреннего рисунка. Некоторые модели столешниц декорированы металлическими гвоздиками. Стол отлично впишется в любой интерьер баров, кафе, или ресторанов, эффектно украсив собой пространство

Характеристики
Основные

Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Стиль Индастриал, Лофт

Размеры

Длина, мм 700
Высота, мм 760
Глубина, мм 700

Цвет и материал

Материал Чугун, Дерево

Дополнительно
Рекомендуемое помещение Шоу-рум, Студия, Холл, Санузел, Мансарда, Прихожая, Лаунж Зона, Кабинет, Гостиница И Отель, Гостиная

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота760 мм

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