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Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация - фото 1

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1700 мм
  • Цветбелый, серый

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