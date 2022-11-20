Товар в корзине. Перейти
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён - фото 1

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация
Следующий Стол письменный Хельга №1
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация

Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1700 мм
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

Стол Oslo, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

В наличии 31 шт.
Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 83 шт.
С этим товаром покупают
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

Стул Lazzoli 4100Настоящее фото товара Стул Lazzoli 4100, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
5

Стул Lazzoli 4100

Стул Beetle коричневыйНастоящее фото товара Стул Beetle коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Beetle коричневый

В наличии 5 шт.
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

Стул Орегон, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Орегон, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Стул Орегон, золото, корона красная

Настоящее фото товара Стул Aлдо, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Aлдо

Другие товары из разделамакияжные столы
Стол письменный Венеция №1Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
112 090
Оптовая цена
5

Стол письменный Венеция №1

Стол письменный Классика №5Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
84 190
Оптовая цена
13

Стол письменный Классика №5

Стол письменный Классика №4Настоящее фото товара Стол письменный Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
72 890
Оптовая цена
14

Стол письменный Классика №4

Настоящее фото товара Стол письменный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
88 090
Оптовая цена
7

Стол письменный Классика №3

Настоящее фото товара Стол письменный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
100 790
Оптовая цена
15

Стол письменный Классика №1