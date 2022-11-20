Характеристики товара
Описание
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина550/400 мм
- Длина1700 мм
- Цветчерный
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.
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