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Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге - фото 1

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге

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Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён
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Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён

Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550/400 мм
  • Длина1700 мм
  • Цветчерный

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