Товар в корзине. Перейти
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, вяз - фото 1

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, вяз

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге
Следующий Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге

Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550/400 мм
  • Длина1700 мм
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

Стол Oslo, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

В наличии 31 шт.
Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 83 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Стул Iris 3102Настоящее фото товара Стул Iris 3102, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
14

Стул Iris 3102

Стул Lazzoli 4100Настоящее фото товара Стул Lazzoli 4100, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
5

Стул Lazzoli 4100

Настоящее фото товара Стул Орион серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Орион серебрянный, пластиковый

Стул Орион белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стул Орион белый, пластиковый

В наличии 200 шт.
Другие товары из разделамакияжные столы
Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
13

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён

Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
107 390
Оптовая цена
14

Стол письменный Хельга №1

Стол письменный Венеция №1Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
112 090
Оптовая цена
5

Стол письменный Венеция №1

Стол письменный Классика №5Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
84 190
Оптовая цена
13

Стол письменный Классика №5

Стол письменный Классика №4Настоящее фото товара Стол письменный Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
72 890
Оптовая цена
14

Стол письменный Классика №4