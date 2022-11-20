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Стол Чатем с бортиком, акация - фото 1

Стол Чатем с бортиком, акация

14 оценок
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Стол Чатем с бортиком, вяз

Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с бортиком для гостиниц и отелей. Толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Цветбелый, серый

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