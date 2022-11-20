Характеристики товара
Описание
Стол Чатем с бортиком для гостиниц и отелей. Толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина550 мм
- Длина800 мм
- Цветчерный
Стол Чатем с бортиком для гостиниц и отелей. Толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.
Стол Чатем с бортиком, акация
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Стол Чатем с тумбой и бортиком, акация
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Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён