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Стол Чатем с бортиком, вяз - фото 1

Стол Чатем с бортиком, вяз

15 оценок
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Стол Чатем с бортиком, венге

Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с бортиком для гостиниц и отелей. Толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Цветсерый

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