Характеристики товара
Описание
Стол Чатем с тумбой и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина550/400 мм
- Длина1200 мм
- Цветбелый
Стол Чатем с тумбой и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.
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