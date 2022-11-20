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Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге - фото 1

Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Чатем с тумбой и бортиком, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550/400 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветчерный

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